Nocera Superiore, torna al suo posto la cassetta delle preghiere: lieto fine a San Michele

Si è conclusa con un epilogo positivo la vicenda che nelle scorse ore aveva scosso la comunità della parrocchia di San Michele Arcangelo, a Nocera Superiore. La cassetta contenente le intenzioni di preghiera dei fedeli, sottratta nella serata precedente dall’area dedicata al Beato Carlo Acutis, è stata infatti restituita alla chiesa.

Il furto aveva suscitato profondo dispiacere tra i parrocchiani, non per il valore economico dell’oggetto, ma per il significato spirituale delle preghiere e dei messaggi affidati dai fedeli. La notizia, circolata rapidamente anche sui social, aveva dato vita a un appello accorato alla restituzione.

Nel giro di poche ore, la situazione si è risolta: la cassetta è tornata in parrocchia. Non sono stati resi noti i dettagli sulle modalità del ritrovamento o sulla restituzione, ma la comunità ha voluto evidenziare il valore del gesto, interpretato come segno di responsabilità e rispetto.

«Ringraziamo chi ha consentito che la cassetta tornasse al suo posto – hanno fatto sapere dalla parrocchia –. È un gesto che dimostra attenzione verso la comunità e i suoi valori».

Un episodio che, dopo l’amarezza iniziale, si chiude con un messaggio di fiducia e coesione, restituendo serenità ai fedeli e rafforzando il legame con uno dei luoghi simbolo della vita spirituale cittadina.