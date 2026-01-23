Pagani, un polo civico trasversale prende forma

Pagani, prende forma un polo civico trasversale. Giovani e società civile per il rilancio della città. Avviato un percorso oltre gli schieramenti

Un progetto che supera le divisioni

Sta prendendo corpo a Pagani un nuovo polo civico trasversale, nato dall’esigenza di andare oltre le tradizionali contrapposizioni politiche e costruire un percorso condiviso di rilancio della città. Protagonisti sono soprattutto giovani, provenienti da esperienze diverse, dall’area di destra a quella di sinistra, accomunati dalla volontà di offrire risposte concrete a una comunità segnata da anni di difficoltà sociali ed economiche.

Il confronto con la società civile

Il primo momento di aggregazione, promosso dall’ex consigliere comunale Salvatore Cascone, ha aperto la strada a un confronto che si è rapidamente ampliato, con due successive riunioni aperte alla società civile. Agli incontri hanno preso parte imprenditori, professionisti, studenti, giovani lavoratori e anche alcuni esponenti politici, con l’obiettivo di individuare un terreno comune su cui costruire un programma credibile, capace di rimettere al centro i bisogni reali della popolazione paganese.

Politiche sociali e sviluppo al centro

Il cuore della proposta riguarda le politiche sociali, con un’attenzione particolare alle fasce più fragili: persone con disabilità, anziani, indigenti e giovani a rischio di marginalità. Accanto a questo, il nascente polo civico individua nello sviluppo economico una priorità irrinunciabile, in una città che ha visto progressivamente indebolirsi risorse storicamente strategiche. Attrazione di investimenti, valorizzazione del territorio, rilancio del tessuto urbano e sociale e capacità di trattenere i giovani sono i temi sui quali si sta registrando una convergenza sempre più ampia.

Verso una visione condivisa

L’iniziativa nasce dalla volontà di superare logiche di schieramento e contrapposizioni sterili, puntando alla costruzione di un progetto inclusivo e partecipato. L’obiettivo è duplice: elaborare un programma solido per il futuro di Pagani e individuare una guida capace di tenere insieme le energie civiche e politiche che stanno convergendo attorno a questo percorso.

