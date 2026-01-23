Pompei, due nuovi assessori in giunta: nominati Luigi Lo Sapio e Giorgio Arpaia

Il sindaco di Pompei, Andreina Esposito, ha firmato il decreto di nomina di due nuovi assessori, completando un nuovo assetto della giunta comunale. A entrare nell’esecutivo cittadino sono Luigi Lo Sapio e Giorgio Arpaia, ai quali sono state assegnate deleghe strategiche.

Luigi Lo Sapio, figlio dell’ex sindaco scomparso lo scorso dicembre, seguirà competenze di rilievo come Polizia Municipale, Turismo, Eventi, Personale ed Edilizia scolastica. Un incarico articolato che lo pone al centro di settori chiave per la gestione quotidiana della città e per la valorizzazione del territorio.

A Giorgio Arpaia, invece, sono state affidate le deleghe a Affari istituzionali, Contenzioso, Attuazione del programma amministrativo, Rapporti con associazioni e volontariato e Sanità, ambiti fondamentali per il coordinamento politico-amministrativo e il dialogo con il tessuto sociale cittadino.

Le nuove nomine arrivano dopo l’uscita dalla giunta di Antonio Sbrizzi, conseguenza del passaggio del consigliere di riferimento Stefano De Martino tra i banchi dell’opposizione. Con questo rimpasto, l’amministrazione Esposito punta a rafforzare l’azione di governo e garantire continuità all’attuazione del programma amministrativo.