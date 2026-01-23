Salerno, sequestrati tre quintali di pesce senza tracciabilità: rischio per la salute

Tre quintali di prodotti ittici privi di etichettatura e informazioni sulla tracciabilità sono stati sequestrati nei pressi del mercato ittico di Salerno dai finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli. Il pescato, secondo quanto accertato durante i controlli, risultava potenzialmente pericoloso per il consumo umano.

L’operazione è stata condotta dai militari della Sezione Operativa Navale di Salerno, con il supporto del personale veterinario dell’Asl salernitana. Il controllo è scattato su strada, dove il pesce è stato intercettato a bordo di un automezzo destinato alla commercializzazione.

Al termine degli accertamenti, i finanzieri hanno proceduto al sequestro di circa tre quintali di prodotti ittici, per un valore stimato intorno ai 6mila euro. Sono inoltre state elevate due sanzioni amministrative nei confronti dei legali rappresentanti di altrettante imprese del settore, una delle quali già destinataria in passato di provvedimenti analoghi per le stesse violazioni.

Su disposizione dell’Asl, l’intero quantitativo di pescato sequestrato è stato avviato alla distruzione, a tutela della salute pubblica. L’attività rientra nel più ampio piano di controlli finalizzati a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme sulla tracciabilità dei prodotti ittici.