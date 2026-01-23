San Valentino Torio, torna la “Sagra d’a Purpetta e ’a Pastenaca”: gusto e solidarietà in piazza Spera

L’evento, ormai appuntamento fisso per il territorio, accompagnerà le celebrazioni del Santo Patrono degli innamorati con due serate all’insegna del gusto e della convivialità.

Torna, per la gioia degli amanti della buona cucina, la tradizionale “Sagra d’a Purpetta e ’a Pastenaca”, in programma il 14 e 15 febbraio in piazza Spera, a San Valentino Torio. L’evento, ormai appuntamento fisso per il territorio, accompagnerà le celebrazioni del Santo Patrono degli innamorati con due serate all’insegna del gusto e della convivialità.

L’iniziativa è promossa dall’Azione Cattolica della parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo, che offrirà a cittadini e visitatori la possibilità di degustare una delle pietanze più caratteristiche della tradizione locale. La ricetta, dal sapore antico, è stata donata anni fa dalla signora Ida Rosa Buono all’associazione, con l’obiettivo di sostenere attività solidali.

Anche quest’anno, infatti, il ricavato della sagra sarà devoluto in beneficenza alla popolazione di Veyula, un piccolo villaggio della Tanzania. Un connubio riuscito tra tradizione gastronomica e impegno sociale che, come nelle edizioni precedenti, promette una partecipazione numerosa e un clima di festa condivisa.