Sarno, droga e armi in un garage: coppia in carcere, figlia ai domiciliari

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per una coppia arrestata nei giorni scorsi a Sarno, accusata di detenzione di sostanze stupefacenti e armi. Per la figlia dell’uomo, una giovane di 22 anni, sono stati invece disposti gli arresti domiciliari.

Il provvedimento è stato emesso al termine dell’udienza di convalida, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo di 52 anni e la donna di 50 avrebbero avuto la disponibilità esclusiva di un garage preso in affitto e utilizzato come vero e proprio deposito di droga e armi.

Durante la perquisizione, effettuata dai carabinieri della Compagnia di Nocera Inferiore, nel box sarebbero stati rinvenuti diversi chilogrammi di hashish e marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il blitz

Nel locale sarebbe stato scoperto anche un vero arsenale: sei fucili, cinque pistole di vario calibro, munizioni e tre ordigni esplosivi, uno dei quali dotato di sistema di attivazione tramite radiocomando. Per la messa in sicurezza degli esplosivi si è reso necessario l’intervento dell’Aliquota Artificieri e Antisabotaggio del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno.

Secondo l’accusa, l’intero arsenale sarebbe stato nella piena disponibilità della coppia. Il Gip, valutati gli elementi raccolti nelle indagini preliminari, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e il concreto pericolo di reiterazione dei reati, disponendo per entrambi la misura cautelare in carcere.