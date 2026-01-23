Sarno, sopralluogo per la manutenzione e mitigazione del territorio

Sarno. Verifiche tecniche su canali e deflussi per tutelare suolo, aree urbane e agricole attraverso un’azione coordinata.

Sarno, sopralluogo per la manutenzione del territorio. Controlli su canali e corsi d’acqua. Comune e Consorzio di Bonifica in sinergia

Controlli sul territorio

A Sarno il sindaco Francesco Squillante ha effettuato un sopralluogo tecnico – operativo insieme ai tecnici e al presidente del Consorzio di Bonifica, Mario Rosario D’Angelo, nell’ambito delle attività di manutenzione del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico. L’iniziativa rientra in un percorso di attenzione costante alle criticità ambientali e alla sicurezza delle aree urbanizzate e rurali.

Verifica di canali e deflussi

Nel corso del sopralluogo è stato verificato lo stato dei corsi d’acqua e dei canali di scolo, con particolare attenzione alla regolarità del deflusso e all’eventuale presenza di occlusioni o depositi che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del sistema idraulico. Un controllo puntuale, finalizzato a prevenire situazioni di rischio soprattutto in caso di eventi meteorologici intensi.

Sinergia istituzionale

Il monitoraggio conferma l’importanza del coordinamento tra il Comune di Sarno e il Consorzio di Bonifica, chiamati a lavorare in stretta sinergia per la tutela del suolo e la sicurezza del territorio. Un’attività considerata strategica per la salvaguardia delle aree agricole e per la protezione dei cittadini, attraverso una gestione attenta e programmata delle infrastrutture idrauliche.