Si finge psicologa e sensitiva su Tiktok: segnalata all’Ordine, scatta l’interrogazione parlamentare

Si spacciava per psicologa e sensitiva sui social network, in particolare su TikTok, promettendo contatti con i defunti in cambio di doni digitali convertibili in denaro. Per questo una donna è stata segnalata all’Ordine degli Psicologi della Campania, che ha ufficialmente smentito la sua iscrizione all’albo professionale.

Il caso è stato portato all’attenzione delle istituzioni dall’avvocato Sergio Pisani, che ha formalizzato la segnalazione dopo aver verificato l’assenza di qualsiasi titolo abilitante. L’Ordine professionale, dopo una prima istruttoria, ha riunito la commissione competente e deciso di trasmettere gli atti agli organi preposti per le valutazioni del caso.

La vicenda ha assunto anche un rilievo politico. L’onorevole Francesco Emilio Borrelli ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare alla Camera dei Deputati, nella quale si richiama l’attività di un canale TikTok gestito da una sedicente sensitiva che in più occasioni si sarebbe qualificata come psicologa senza esserlo.

Nel testo dell’atto parlamentare vengono evidenziati i rischi di manipolazione emotiva, lo sfruttamento economico degli utenti e i potenziali danni psicologici, soprattutto nei confronti delle persone più fragili. Al Governo viene chiesto di rafforzare i controlli sulle piattaforme digitali, il sistema sanzionatorio e le iniziative di prevenzione ed educazione digitale, per contrastare fenomeni sempre più diffusi di abusivismo professionale online.