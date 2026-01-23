Soccorso Alpino e Speleologico della Campania: intervento in area impervia nel Comune di Eboli

Nel corso della giornata odierna, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è intervenuto, su attivazione della Centrale Operativa 118, nel territorio montano del Comune di Eboli, a seguito di un incidente avvenuto in ambiente boschivo.

L’evento ha coinvolto un uomo di 51 anni, residente in zona, rimasto infortunato mentre svolgeva attività boschive in un’area particolarmente impervia nei pressi del vallone Tiranna.

La segnalazione pervenuta al 118 ha determinato l’immediata attivazione dei soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, in coordinamento con l’Elisoccorso 118 di Salerno, che ha provveduto allo sbarco di elisoccorritore CNSAS, medico e infermiere.

L’operazione si è svolta in sinergia con due pattuglie dei Carabinieri e con il supporto di alcuni presenti.

Grazie alla rapidità e all’efficace coordinamento tra le diverse componenti del sistema di emergenza, l’infortunato è stato raggiunto, stabilizzato e recuperato mediante verricello, per poi essere trasportato in elicottero presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno per le cure necessarie.