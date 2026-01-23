Terzigno, strada trasformata in discarica: rifiuti e cattivi odori tra via Aquini e Fornillo

La strada si è progressivamente trasformata in una discarica a cielo aperto, con spazzatura in parte in decomposizione che sprigiona un odore nauseabondo

Una situazione di forte degrado ambientale e sociale sta esasperando i residenti di Terzigno, in particolare lungo il tratto compreso tra via Aquini e la zona del Fornillo, dove da giorni si accumulano decine di sacchi di rifiuti abbandonati ai bordi della carreggiata.

La strada si è progressivamente trasformata in una discarica a cielo aperto, con spazzatura in parte in decomposizione che sprigiona un odore nauseabondo, rendendo l’aria irrespirabile e complicando la vita quotidiana di chi abita o transita nella zona. I cittadini denunciano disagi continui: finestre chiuse, auto invase dalla puzza e difficoltà anche solo a percorrere il tratto a piedi, come riporta “Metropolis“.

La protesta corre ormai anche sui social, dove residenti pubblicano foto e video e chiedono interventi immediati e risolutivi.

«La situazione è fuori controllo, siamo stanchi di convivere con questa inciviltà», raccontano alcuni abitanti, esasperati da un problema che si ripresenta ciclicamente.

Di fronte alle segnalazioni, l’amministrazione comunale è intervenuta. L’assessore Auricchio, presente più volte sul posto, ha assicurato una linea dura:

«Non ci saranno più sconti per nessuno. Chi verrà sorpreso a sversare rifiuti illegalmente pagherà».

Sulla stessa linea il comandante della Polizia Locale, dottor De Rosa, che ha annunciato un rafforzamento dei controlli, anche in borghese, e l’applicazione di sanzioni severe. In valutazione anche l’installazione di telecamere di sorveglianza, fisse e mobili, nelle aree più colpite.

I cittadini, pur riconoscendo l’impegno delle istituzioni, chiedono però soluzioni strutturali: più controlli costanti, una raccolta rifiuti più efficiente, interventi di pulizia frequenti e campagne di sensibilizzazione.

«Non vogliamo solo multe — spiegano — ma una Terzigno più pulita, vivibile e rispettosa di chi ci abita».