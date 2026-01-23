Torre del Greco, danneggiate le telecamere della sicurezza urbana

Palloni contro gli impianti di videosorveglianza: i Carabinieri denunciano nove persone, coinvolti anche minorenni

Adulti, adolescenti e persino giovanissimi: sono nove le persone denunciate dai Carabinieri perché ritenute responsabili, in concorso tra loro, del danneggiamento aggravato delle telecamere di videosorveglianza comunale installate tra via XX Settembre e via Napoli, nel territorio di Torre del Greco.

Gli episodi contestati sarebbero avvenuti in tre distinti momenti, il 30 settembre, il 3 ottobre e il 13 novembre 2025.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati – di età compresa tra i 45 e i 14 anni (il più giovane aveva 13 anni all’epoca dei fatti) – avrebbero colpito deliberatamente le telecamere utilizzando palloni da calcio, causandone il danneggiamento.

In un periodo storico in cui la sicurezza urbana rappresenta una priorità e i sistemi di videosorveglianza costituiscono uno strumento fondamentale di prevenzione e controllo del territorio, l’Arma dei Carabinieri ha avviato un’accurata attività investigativa.

Le immagini registrate dagli impianti comunali sono state analizzate e confrontate con i profili social dei presunti responsabili.

Un lavoro meticoloso che ha permesso di arrivare all’identificazione dei soggetti coinvolti: volti, abbigliamento e tatuaggi non hanno lasciato spazio a dubbi interpretativi.

Al termine delle indagini, tutti e nove sono stati denunciati all’autorità giudiziaria competente.

