Amalfi, contributi straordinari per le famiglie in difficoltà: aperto il bando comunale 2026

Il Comune di Amalfi rafforza il proprio impegno a sostegno delle fasce sociali più fragili. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha aperto anche per il 2026 il bando pubblico per la concessione di contributi economici straordinari destinati a persone singole e nuclei familiari in condizioni di bisogno.

La misura è finalizzata a prevenire o ridurre situazioni di marginalità sociale legate a insufficienza di reddito, difficoltà sociali o condizioni di non autonomia tali da compromettere il soddisfacimento dei bisogni primari.

«Prosegue con determinazione il nostro impegno a favore delle politiche sociali e del contrasto al disagio – ha dichiarato il sindaco Milano –. Si tratta di un intervento che sosteniamo da anni attraverso fondi comunali, con uno stanziamento complessivo di 15mila euro, reso possibile da una gestione di bilancio attenta e virtuosa. Le risorse vengono reinvestite in azioni concrete di welfare sociale, inclusione e solidarietà».

In linea con i principi costituzionali, l’intervento mira a garantire la tutela dei bisogni essenziali, la non discriminazione e la riduzione delle condizioni di disagio individuale e familiare, rispondendo alle numerose richieste che giungono all’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

A chiarire i criteri della misura è l’assessore alle Politiche Sociali Francesca Gargano: «I contributi hanno carattere straordinario e vengono concessi sulla base di requisiti specifici. L’importo massimo erogabile è pari a 500 euro, modulabile in relazione alla situazione contingente e alle disponibilità finanziarie dell’Ente».

L’Amministrazione precisa che i contributi non costituiscono un diritto automatico, ma rappresentano un sostegno integrativo e non sostitutivo del reddito familiare.

Le domande, corredate dalla documentazione richiesta – pena l’esclusione – dovranno essere presentate entro venerdì 27 febbraio 2026 esclusivamente online, tramite l’area riservata del portale dei Servizi Sociali del Comune di Amalfi, accessibile con SPID o CIE al seguente link:

https://servizisociali.comune.amalfi.sa.it/sicare/benvenuto.php

Non saranno accettate altre modalità di invio. La mancanza della certificazione ISEE in corso di validità o della documentazione prevista comporterà l’inammissibilità della domanda.