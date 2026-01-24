Furto in chiesa a Nocera Inferiore, il parroco: “Questa è casa vostra, non c’è bisogno di rubare”

Il parroco, don Giuseppe Villani, ha sporto regolare denuncia alle forze dell’ordine e ha voluto lanciare un messaggio forte e carico di significato.

Le chiese restano nel mirino dei ladri. Martedì scorso, ignoti si sono introdotti nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo, a Nocera Inferiore, riuscendo a forzare la cassetta in legno destinata alle offerte dei fedeli.

L’episodio è stato scoperto nelle ore successive, quando è emerso il danneggiamento della cassetta e l’ammanco del denaro contenuto al suo interno.

La denuncia e l’appello del parroco

Il parroco, don Giuseppe Villani, ha sporto regolare denuncia alle forze dell’ordine e ha voluto lanciare un messaggio forte e carico di significato, lasciando un biglietto accanto alla cassetta danneggiata:

«Questa è casa vostra, non c’è bisogno di rubare, basta chiedere. La Caritas diocesana e anche quella parrocchiale sono sempre disponibili alle vere e giuste esigenze dei più bisognosi, come molti sanno bene».

Un appello che richiama ai valori della solidarietà e del rispetto dei luoghi sacri.

Le indagini

Don Villani ha inoltre ricordato che all’interno della chiesa sono presenti sistemi di videosorveglianza, che potrebbero aver ripreso i responsabili del furto. Le immagini sono ora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto e risalire agli autori del gesto.