La Scafatese vince anche nella solidarietà: oltre 4mila euro donati per progetti umanitari in Burundi

La Scafatese dimostra che il calcio può andare ben oltre il risultato sul campo. Il club gialloblù si è reso protagonista di un importante gesto di solidarietà con una doppia donazione a favore dell’associazione Murakoze Cane, impegnata in progetti umanitari in Burundi.

Nei giorni scorsi si è svolta la consegna ufficiale degli assegni, effettuata personalmente dal presidente della Scafatese Calcio Felice Romano, alla presenza di don Pasquale Paduano, parroco della chiesa di Sant’Anna di Boscotrecase, ed Emanuela Aquilano, referente di zona per la città di Scafati e socia dell’associazione.

L’importo complessivo devoluto ammonta a 4.460 euro, frutto di una scelta condivisa tra società e tifoseria:

2.460 euro, pari all’intero incasso della gara Scafatese–Cassino

2.000 euro, donati direttamente dal presidente Felice Romano

Un gesto che testimonia il volto più autentico del club, capace di unire sport e responsabilità sociale.

«Quando pensiamo a questi bambini – ha dichiarato il presidente Romano – pensiamo ai loro occhi, ai loro sorrisi e alla speranza che meritano. Questo non è solo un contributo economico, ma un abbraccio che parte da Scafati e arriva lontano. I nostri tifosi hanno dimostrato che il calcio può essere uno straordinario strumento di solidarietà. Se anche solo uno di questi bambini si sentirà meno solo, avremo già vinto la partita più importante».

In una nota ufficiale, la Scafatese Calcio ha espresso profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa, sottolineando come i colori gialloblù rappresentino non solo una maglia, ma anche valori, cuore e senso di responsabilità.