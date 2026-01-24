Marcianise, esplosione in un garage: tre auto distrutte, nessun ferito

La deflagrazione ha interessato un locale adibito a garage, che è stato completamente devastato dalla forza dell’esplosione.

Momenti di forte apprensione a Marcianise, nel Casertano, dove una violenta esplosione si è verificata al piano terra di un edificio situato in viale XXIV Maggio.

La deflagrazione ha interessato un locale adibito a garage, che è stato completamente devastato dalla forza dell’esplosione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le verifiche di sicurezza e i rilievi tecnici.

Secondo le prime valutazioni, l’episodio sarebbe stato causato da una probabile fuga di gas. L’onda d’urto ha provocato ingenti danni anche all’esterno, coinvolgendo tre autovetture parcheggiate nel piazzale antistante, rimaste seriamente danneggiate.

Fortunatamente non si registrano feriti: al momento dell’esplosione, infatti, non vi erano persone nei pressi dell’area interessata. Restano in corso gli accertamenti per chiarire con precisione le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.