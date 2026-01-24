Montoro, sequestrati 50 metri cubi di rifiuti pericolosi: denunciato imprenditore

L’intervento ha interessato un’area di circa duemila metri quadrati, sede di un’azienda operante nella manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli.

Oltre cinquanta metri cubi di rifiuti speciali pericolosi sono stati sequestrati dai carabinieri del Nucleo Forestale a Montoro, in provincia di Avellino, nel corso di controlli mirati al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno.

L’intervento ha interessato un’area di circa duemila metri quadrati, sede di un’azienda operante nella manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli. All’interno del piazzale, i militari hanno rinvenuto 66 veicoli in avanzato stato di deterioramento, accumulati senza le prescritte autorizzazioni.

Nel corso dell’ispezione è stata inoltre scoperta una vasca interrata utilizzata per lo smaltimento illecito delle acque reflue, in violazione della normativa ambientale.

Il titolare dell’attività, un imprenditore 50enne del posto, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per gestione illecita di rifiuti. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e possibili collegamenti con l’inquinamento del bacino del Sarno.