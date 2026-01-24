Morte dopo intervento al Ruggi, quattro medici a processo: imputato anche Enrico Coscioni

Andranno a processo quattro medici dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno per la morte di Umberto Maddolo, 62 anni, deceduto in seguito a un delicato intervento di cardiochirurgia eseguito nel dicembre 2021. Tra gli imputati figura anche il noto cardiochirurgo Enrico Coscioni, insieme ai colleghi Gerardo Del Negro, Francesco Pirozzi e all’anestesista Pietro Toigo.

Secondo l’impianto accusatorio, l’operazione sarebbe stata caratterizzata da profili di imprudenza: l’équipe avrebbe proceduto con l’intervento senza valutare adeguatamente un’alternativa chirurgica, nonostante le condizioni cliniche del paziente. L’intervento, che prevedeva la sostituzione della valvola aortica con una bioprotesi e una rivascolarizzazione coronarica, si sarebbe inoltre complicato per la presunta dimenticanza di un lembo di garza all’interno del corpo di Maddolo.

Un elemento che, stando all’accusa, avrebbe contribuito in maniera determinante al progressivo peggioramento delle condizioni cliniche del 62enne, fino al decesso. Il giudice ha disposto il rinvio a giudizio per tutti e quattro i sanitari: il processo prenderà il via nel mese di marzo.

Le ipotesi di reato contestate sono quelle di omicidio colposo. Per Enrico Coscioni, inoltre, è stata contestata anche l’accusa di falso.