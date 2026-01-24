Nocera Inferiore, fuga dopo l’alt dei vigili: automobilista semina il panico e danneggia due auto

L’episodio è iniziato in via Castaldo, dove il conducente, dopo aver effettuato un sorpasso azzardato, ha ignorato l’ordine di stop intimato dagli agenti.

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Nocera Inferiore, dove un giovane automobilista di poco più di vent’anni ha dato vita a una pericolosa fuga dopo non essersi fermato all’alt della Polizia Municipale.

L’episodio è iniziato in via Castaldo, dove il conducente, dopo aver effettuato un sorpasso azzardato, ha ignorato l’ordine di stop intimato dagli agenti. Il ragazzo si è poi lanciato a tutta velocità imboccando via Loria, una strada particolarmente trafficata, dove ha urato e danneggiato due auto in sosta, come riporta “Agrotoday”.

La corsa si è conclusa solo dopo i danni causati, grazie a un secondo intervento della Polizia Municipale, coordinato dal comandante Giuseppe D’Elia, che è riuscita a rintracciare e fermare il giovane.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sono in corso gli accertamenti per valutare le responsabilità dell’automobilista, che rischia pesanti sanzioni.