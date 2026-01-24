Nocera Inferiore. Viabilità nel caos in zona Arenula: «Arteria strategica lasciata senza controllo»

Zona Arenula, una delle arterie più importanti e strategiche della città, torna al centro delle polemiche per una situazione di viabilità definita ormai fuori controllo.

Nocera Inferiore – Zona Arenula, una delle arterie più importanti e strategiche della città, torna al centro delle polemiche per una situazione di viabilità definita ormai fuori controllo. A sollevare il caso è Imma Zinnia, vicesegretario provinciale di Azione, che denuncia l’assenza di presidio e di una gestione efficace del traffico in un’area cruciale, soprattutto perché collegata direttamente alla zona ospedaliera.

Secondo Zinnia, la strada si presenta quotidianamente congestionata, con auto parcheggiate in doppia e tripla fila, carreggiate ridotte, motorini costretti a manovre pericolose e un clima costante di caos e tensione. Una condizione che, sottolinea, non può essere considerata episodica o occasionale.

«Non siamo davanti a un disagio momentaneo – evidenzia – ma al risultato di precise responsabilità politiche e amministrative». Nel mirino finiscono l’assenza di vigili urbani, la mancanza di controlli continuativi e quella che viene definita una gestione inefficace della mobilità urbana.

La critica si concentra in particolare sulla mancanza di prevenzione: «È legittimo chiedersi come sia possibile che una delle principali vie di accesso all’ospedale venga lasciata senza un controllo quotidiano e costante», afferma Zinnia, che parla di una visione amministrativa distante dai problemi concreti dei cittadini, come riporta “Agrotoday”.

Zona Arenula, secondo Azione, rappresenterebbe un caso emblematico di una gestione che trascura l’ordinario e la quotidianità urbana. «Non si chiede l’impossibile – conclude Zinnia – ma il minimo indispensabile: presenza sul territorio, controlli e presidio costante. Una città non si governa dai comunicati, ma dalle strade. E oggi, qui, l’amministrazione non c’è».