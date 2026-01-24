Olevano sul Tusciano, incendio in una mansarda: paura a Monticelli, nessun ferito

Le fiamme e il fumo hanno destato preoccupazione tra i residenti della zona, facendo temere conseguenze più gravi.

Momenti di forte apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Olevano sul Tusciano, dove un incendio è divampato all’interno di una mansarda in via Mensa, nella frazione di Monticelli. Le fiamme e il fumo hanno destato preoccupazione tra i residenti della zona, facendo temere conseguenze più gravi.

I soccorsi

L’allarme è scattato poco prima delle 15. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando che il rogo si propagasse ad altre abitazioni. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nella gestione della viabilità e nel supporto alle operazioni di emergenza, oltre ai sanitari del 118 intervenuti a scopo precauzionale.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio e per quantificare i danni riportati dall’abitazione interessata.