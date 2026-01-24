San Valentino Torio, controlli straordinari: 18enne denunciato per droga, altri due segnalati

Alla vista degli agenti ha tentato di sottrarsi al controllo, prima dandosi alla fuga a bordo di una bici elettrica e poi proseguendo a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato poco dopo tra le strade del centro.

È stato denunciato a piede libero un giovane di 18 anni, S.F., sorpreso in possesso di sostanza stupefacente nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio a San Valentino Torio, condotto dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Sarno.

Il ragazzo è stato fermato nel centro cittadino da poliziotti in borghese della Squadra Investigativa. Alla vista degli agenti ha tentato di sottrarsi al controllo, prima dandosi alla fuga a bordo di una bici elettrica e poi proseguendo a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato poco dopo tra le strade del centro.

La droga

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto sei pezzi di hashish già suddivisi e pronti per la vendita, oltre a banconote di piccolo taglio, ritenute compatibili con un’attività di spaccio. Per questo motivo il 18enne è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Altri interventi

Nel corso della stessa operazione di controllo, un altro giovane, identificato come G.F.P., è stato trovato in possesso di circa due grammi di hashish ed è stato segnalato alle autorità competenti.

Infine, gli agenti hanno denunciato anche un cittadino straniero per immigrazione irregolare sul territorio nazionale. I controlli rientrano nell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga e all’illegalità diffusa sul territorio.