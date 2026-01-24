Sant’Antonio Abate in festa: piazza gremita per Rosario Miraggio, stasera tocca a Franco Ricciardi

«Grazie, Sant’Antonio Abate». Con queste parole il sindaco Ilaria Abagnale ha commentato il grande successo del concerto di Rosario Miraggio, che ha animato piazza della Libertà nell’ambito della Sagra della Porchetta, registrando una partecipazione ampia e calorosa.

Una serata di festa vissuta intensamente, con una piazza gremita e un pubblico proveniente anche da fuori città, segno di un evento capace di unire musica, tradizione e socialità. «Per qualche ora – ha sottolineato il primo cittadino – abbiamo messo da parte tutto il resto per goderci lo stare insieme, riscoprendo il valore della comunità».

Il programma della manifestazione prosegue anche questa sera con il concerto di Franco Ricciardi, in programma alle 21:30 in piazza della Libertà. Confermata l’apertura degli stand gastronomici in Largo Sandro Pertini, dove sarà possibile degustare le specialità della sagra.

Per migliorare l’accoglienza del pubblico, l’amministrazione comunale ha predisposto anche un maxischermo nella zona food coperta, consentendo di seguire lo spettacolo in modo confortevole e al riparo dalle condizioni meteo.

Un evento che conferma la volontà dell’amministrazione guidata da Ilaria Abagnale di promuovere momenti di aggregazione e valorizzazione del territorio attraverso iniziative capaci di coinvolgere l’intera comunità.