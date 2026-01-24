Scafati, precipita dal tetto mentre esegue lavori in casa: muore un 71enne

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe caduto dal tetto della propria abitazione mentre stava effettuando alcuni lavori, verosimilmente legati alla sistemazione di un’antenna.

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Scafati, dove un uomo di 71 anni ha perso la vita a seguito di un incidente domestico. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe caduto dal tetto della propria abitazione mentre stava effettuando alcuni lavori, verosimilmente legati alla sistemazione di un’antenna.

Durante la caduta, il 71enne avrebbe urtato le inferriate del balcone, per poi precipitare violentemente al suolo. A fare la drammatica scoperta è stata la moglie, rientrata in casa poco dopo l’accaduto, che ha immediatamente lanciato l’allarme.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica della tragedia. Non si esclude che l’uomo abbia raggiunto il tetto servendosi di una scala e che abbia perso l’equilibrio per cause ancora da accertare. Al momento dell’incidente si trovava da solo in casa.