Treni, weekend di disagi: cancellazioni e variazioni su Alta Velocità, Intercity e Regionali

Oggi e domani sono previste numerose cancellazioni, modifiche di orario e limitazioni di percorso su diverse linee ferroviarie a causa di lavori di manutenzione.

Weekend complicato per chi viaggia in treno. Sabato 24 e domenica 25 gennaio sono previste numerose cancellazioni, modifiche di orario e limitazioni di percorso su diverse linee ferroviarie a causa di lavori di manutenzione programmata nel nodo di Firenze e di interventi di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Rho e Gallarate.

Alta Velocità

I treni AV subiranno cancellazioni e variazioni di orario e fermate. Alcuni convogli non fermeranno a Firenze Santa Maria Novella, ma a Firenze Campo Marte o Firenze Rifredi. È previsto un servizio navetta bus tra Campo Marte e Rifredi in coincidenza con alcuni treni Freccia.

Intercity

Disagi anche per i treni Intercity e Intercity Notte sulle principali direttrici nazionali, tra cui Roma–Ventimiglia, Milano–Napoli/Salerno, Torino–Salerno/Reggio Calabria, Trieste–Roma e Roma–Sicilia. Sono previste limitazioni di percorso, anticipi in partenza e modifiche di fermata. Per la relazione Trieste–Roma è attivo un servizio di autobus sostitutivo tra Prato Centrale e Firenze Rovezzano.

Treni Regionali

Numerose variazioni interesseranno anche i regionali, in particolare sulle linee:

Firenze–Pisa–Livorno–Grosseto

Firenze–Arezzo–Roma

Firenze–Empoli–Siena

Firenze–Viareggio–La Spezia

Firenze–Pistoia–Lucca

Pisa–Roma

Sono previste cancellazioni, deviazioni di percorso e modifiche d’orario, anche con anticipi in partenza.

Ulteriori disagi sono segnalati sulle linee regionali del Lazio e della Campania, tra cui Roma–Fiumicino, Roma–Civitavecchia, Roma–Formia–Napoli e Roma–Cassino, con variazioni fino a 8 minuti nelle stazioni di Roma Termini e Civitavecchia.

Autobus sostitutivi

I bus effettuano fermata nei piazzali delle stazioni, con alcune eccezioni a Firenze Rovezzano e Prato Centrale, dove sono previste fermate dedicate.

Trenitalia invita i viaggiatori a consultare i canali ufficiali prima della partenza per verificare lo stato del proprio treno e programmare eventuali alternative.