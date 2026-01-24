Vallo della Lucania, paura in centro: giovane armato di scacciacani semina il panico

Mattinata di forte tensione a Vallo della Lucania, dove un giovane in evidente stato di agitazione ha creato scompiglio tra le strade del centro cittadino. Il ragazzo è stato protagonista di una serie di episodi che hanno allarmato residenti e commercianti: prima l’ingresso improvviso in una farmacia, poi il tentativo di introdursi all’interno di un’auto in sosta e, successivamente, l’arrivo al Santuario della Madonna delle Grazie.

Solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine è emerso che il giovane era in possesso di una pistola, risultata poi essere una scacciacani a seguito degli accertamenti effettuati dai carabinieri. Fortunatamente l’arma non era reale e non sono stati registrati feriti.

Sul posto sono giunti i militari dell’Arma e i sanitari del 118, che sono riusciti a calmare il ragazzo e a riportare la situazione sotto controllo. Il giovane è stato quindi accompagnato presso l’ospedale di Vallo della Lucania per gli accertamenti sanitari del caso.