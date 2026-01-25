Allarme furti a Nocera Superiore, segnalata banda di uomini incappucciati in viale Europa

L’allarme è rimbalzato rapidamente su WhatsApp e Facebook, con cittadini che invitavano i vicini alla massima attenzione e alla prudenza.

Tensione alle stelle nella serata di sabato a Nocera Superiore, dove sui gruppi social sono circolati numerosi messaggi di allerta per la presenza, segnalata da alcuni residenti, di una presunta banda di uomini incappucciati in viale Europa, ritenuti pronti ad entrare in azione.

L’allarme è rimbalzato rapidamente su WhatsApp e Facebook, con cittadini che invitavano i vicini alla massima attenzione e alla prudenza. Contestualmente, sarebbero state allertate anche le forze dell’ordine, chiamate a verificare le segnalazioni.

«Non riusciamo più a vivere sereni: urgono pattuglie fisse per scongiurare nuovi episodi», scrivono alcuni abitanti della zona, esprimendo preoccupazione per il clima di insicurezza percepito nelle ultime settimane.

Al momento sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti per verificare la fondatezza delle segnalazioni e chiarire quanto accaduto.