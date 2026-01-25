Allerta meteo gialla prorogata in Campania: rischio idrogeologico fino a lunedì sera

La Protezione Civile della Regione Campania ha disposto la proroga dell’allerta meteo di colore giallo fino alle ore 18 di lunedì 26 gennaio. Il provvedimento riguarda ampie porzioni del territorio regionale e tiene conto del persistere di condizioni meteorologiche instabili.
Le zone interessate restano:
- Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana
- Zona 2: Alto Volturno e Matese
- Zona 3: Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini
- Zona 5: Tusciano e Alto Sele
- Zona 6: Piana del Sele e Alto Cilento
- Zona 8: Basso Cilento
Le previsioni
Sono attese precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio, con fenomeni puntualmente di moderata intensità. L’allerta gialla è legata al rischio idrogeologico localizzato: non si escludono allagamenti, innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con possibili inondazioni, caduta di massi e frane, soprattutto nelle aree caratterizzate da una maggiore fragilità dei suoli.
La Protezione Civile raccomanda alle autorità competenti di attivare o mantenere operativi i Centri Operativi Comunali e di adottare tutte le misure necessarie, strutturali e non strutturali, per prevenire e mitigare i rischi connessi al dissesto idrogeologico. Ai cittadini si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti diffusi dalla Sala Operativa regionale e di adottare comportamenti prudenti.