Crolla edificio disabitato a Scafati: “Poteva andare peggio, intervento immediato nella notte”

Paura nella notte a Scafati per il crollo di un’abitazione pericolante all’angolo tra via Michelangelo Nappi e via 31. Fortunatamente l’edificio era disabitato e non si registrano feriti.

A chiarire quanto accaduto è stato il sindaco Pasquale Aliberti, intervenuto pubblicamente dopo le numerose domande circolate sui social. L’amministrazione comunale è scattata immediatamente con l’intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale e del personale reperibile del Comune.

Già nella mattinata successiva è stata redatta l’ordinanza per il ripristino dello stato dei luoghi, al fine di garantire la sicurezza dell’area ed evitare ulteriori rischi.

«Poteva andare decisamente peggio – ha sottolineato Aliberti – ringrazio tutti coloro che, nonostante l’orario notturno, hanno svolto il proprio dovere. Quando si ha la responsabilità di governare una città non esistono orari: un sindaco e un’amministrazione non si servono del popolo, ma servono il popolo».

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema degli edifici pericolanti e sulla necessità di interventi tempestivi per la tutela della pubblica incolumità.