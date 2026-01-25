È ufficiale: in sviluppo “Bentornati al Sud”, torna la saga con Bisio e Siani

Dopo anni di indiscrezioni e voci mai confermate, arriva l’annuncio ufficiale: il nuovo capitolo della celebre saga cinematografica è in lavorazione.

Dopo anni di indiscrezioni e voci mai confermate, arriva l’annuncio ufficiale: il nuovo capitolo della celebre saga cinematografica è in lavorazione. Il film, dal titolo “Bentornati al Sud”, è entrato nella fase di sviluppo e pre-produzione sotto l’egida di Medusa Film.

A confermarlo è stato l’amministratore delegato di Medusa, Giampaolo Letta, nel corso di un intervento al TG5, chiarendo che il progetto ha preso forma concreta e che sono già iniziati i primi sopralluoghi nelle location storiche della saga, a partire da Castellabate, simbolo dei precedenti film.

La curiosità

I protagonisti saranno ancora Claudio Bisio e Alessandro Siani, pronti a tornare nei ruoli che hanno segnato il successo di Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, creando un collegamento diretto con i capitoli precedenti. Al momento non sono state comunicate date ufficiali né per l’inizio delle riprese né per l’uscita nelle sale, così come restano da definire i nomi del cast completo.

La conferma ufficiale, però, mette definitivamente fine alle ipotesi di stop al progetto e riaccende l’entusiasmo dei fan, che attendono di rivedere sul grande schermo una delle commedie italiane più amate degli ultimi anni.