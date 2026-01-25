Juventus travolgente: 3-0 al Napoli all’Allianz Stadium

La Juventus domina il Napoli con un netto 3-0 all’Allianz Stadium, consolidando la propria rimonta in classifica e portandosi a un solo punto dai campioni d’Italia. Il successo rilancia i bianconeri dopo il ko esterno contro il Cagliari, mentre i partenopei, falcidiati dalle assenze, subiscono la seconda sconfitta consecutiva.

La gara si sblocca al 22’ grazie a David, servito da Locatelli, che vince il duello con Spinazzola e trafigge Meret. La Juventus continua a premere e nel secondo tempo Yildiz firma il raddoppio, sfruttando un grave errore di Juan Jesus, prima del sigillo finale di Kostic da fuori area all’86’.

L’incontro rappresentava un vero test di forza per entrambe le squadre. Spalletti e Conte, ex avversari di spicco della Serie A, mettono in campo strategie differenti: la Juve punta sull’aggressività e la pressione alta, mentre il Napoli, privo di Milinkovic-Savic, Milik e altri elementi chiave, tenta di contenere i bianconeri senza riuscirci. Meret rientra tra i pali dopo quattro mesi di stop, con Giovane e Lukaku pronti dalla panchina.

Dal punto di vista tattico, la Juve mette in mostra una solidità difensiva notevole, concedendo poco agli ospiti, mentre la capacità di sfruttare gli errori avversari si rivela decisiva. Tra le grandi occasioni, spicca il tiro di Thuram che colpisce l’incrocio dei pali nel primo tempo e l’azione di Conceicao, neutralizzata da Buongiorno sulla linea di porta.

Ora entrambe le squadre guardano alla Champions League: la Juventus già certa almeno di un posto nei playoff, sogna la qualificazione diretta contro il Monaco, mentre il Napoli cerca l’impresa al Maradona contro il Chelsea dopo il pareggio complicato con il Copenaghen.