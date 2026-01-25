Laceno, un nuovo presidio strategico per il soccorso nel Parco dei Monti Picentini

La collaborazione con il Comune di Bagnoli Irpino rafforza la rete di supporto e sicurezza sul territorioLa collaborazione con il Comune di Bagnoli Irpino rafforza la rete di supporto e sicurezza sul territorio

Il Comune di Bagnoli Irpino (AV) ha messo a disposizione un nuovo spazio operativo presso il Museo dell’Ambiente e del Territorio “La Rotonda” a Laceno, nel cuore del Parco Regionale dei Monti Picentini, a supporto del servizio di sorveglianza medica e delle attività di soccorso.

Il locale, adiacente al presidio sanitario già attivo, rappresenta un punto logistico strategico per il coordinamento degli interventi in un’area naturale tra le più estese, complesse e frequentate della provincia di Avellino.

Nella giornata odierna, a Laceno, una delegazione dell’Amministrazione comunale ha incontrato i responsabili del servizio di sorveglianza medica e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per ufficializzare la concessione dello spazio e rinnovare il ringraziamento per il lavoro svolto sul territorio.

Il nuovo locale consentirà di rafforzare la logistica, migliorare il coordinamento operativo e ottimizzare la gestione delle emergenze, risultando fondamentale in un contesto caratterizzato da difficoltà di accesso e da un’elevata affluenza di escursionisti, turisti e appassionati di attività outdoor.

L’area di Laceno, inserita nel Parco dei Monti Picentini, è quotidianamente interessata da attività escursionistiche e naturalistiche che richiedono presidi efficienti e risposte rapide in caso di necessità.

L’iniziativa conferma l’impegno condiviso tra istituzioni e servizi di soccorso nel garantire sicurezza, prevenzione e tutela del territorio, rafforzando una rete operativa essenziale per la salvaguardia delle persone e dell’ambiente.