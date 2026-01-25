Lite per un parcheggio degenera in aggressione: una donna ferita a Eboli

Momenti di tensione ieri sera, intorno alle 19, in via Gianbattista Vignola a Eboli, dove una lite tra tre donne, tutte commercianti della zona, è sfociata in un’aggressione. Secondo una prima ricostruzione, il diverbio sarebbe scoppiato per questioni di viabilità, in particolare per la contesa di un posto auto in un parcheggio.

La discussione è rapidamente degenerata, attirando l’attenzione dei passanti che hanno allertato la Polizia Municipale. Gli agenti intervenuti sul posto sono riusciti a riportare la calma e a ricostruire le cause dell’alterco.

Durante la lite una delle donne è rimasta ferita ed è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso. I sanitari le hanno riscontrato lesioni al volto con una prognosi di 15 giorni. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

