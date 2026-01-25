Nocera Inferiore, appartamento abusivo al nono piano: il Consiglio di Stato dà ragione al Comune

Si chiude dopo oltre dieci anni una complessa vicenda giudiziaria a Nocera Inferiore che ha visto come protagonista l’ultimo piano di un edificio cittadino.

Si chiude dopo oltre dieci anni una complessa vicenda giudiziaria a Nocera Inferiore che ha visto come protagonista l’ultimo piano di un edificio cittadino. Un appartamento realizzato senza alcun permesso edilizio, completo di cucinino, bagno e soggiorno-letto, sorto abusivamente al nono piano di un palazzo già esistente, resterà definitivamente nel patrimonio comunale.

Il Consiglio di Stato ha infatti respinto l’ultimo ricorso presentato dal proprietario, confermando la legittimità dell’ordinanza di demolizione e l’acquisizione gratuita dell’immobile da parte del Comune. Una decisione che mette la parola fine a una battaglia legale iniziata nel 2013.

La vicenda ebbe origine da un esposto che portò l’ufficio comunale anti-abusivismo a effettuare un sopralluogo. In quell’occasione venne accertata la presenza dell’appartamento, realizzato senza alcun titolo autorizzativo. A seguito delle verifiche, l’amministrazione comunale dispose la demolizione dell’opera abusiva, provvedimento che nel corso degli anni è stato oggetto di ricorsi e contenziosi.

Con l’ultima pronuncia, il Consiglio di Stato ha confermato in via definitiva la correttezza dell’operato del Comune, sancendo non solo l’obbligo di demolizione, ma anche l’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio pubblico. Una sentenza che rafforza il principio di tutela della legalità urbanistica e chiude una vicenda durata più di un decennio.