Nocera Inferiore, avanti con le demolizioni a Monte Vescovado (video)

A Nocera Inferiore il cantiere segna un passaggio chiave nel recupero territoriale e apre a una pianificazione urbana più coordinata.

Riordino urbano e recupero del territorio. Nocera Inferiore, demolizioni a Monte Vescovado accelerano

Demolizioni e riequilibrio urbanistico

A Nocera Inferiore procedono con passo sostenuto i lavori di demolizione dei manufatti in località Monte Vescovado, come confermato dal sindaco Paolo De Maio. Un intervento inserito in una più ampia azione di riordino e recupero del territorio, attesa da tempo e considerata strategica per ristabilire un corretto equilibrio urbanistico in un’area particolarmente delicata sotto il profilo paesaggistico e ambientale.

Una visione più ampia per la città

L’attenzione dell’amministrazione comunale, tuttavia, non si esaurisce nel singolo cantiere. Parallelamente si guarda già oltre, con l’obiettivo di avviare una ricomposizione complessiva del sistema cittadino, capace di mettere in relazione opere pubbliche, assetto urbano e qualità degli spazi. Una prospettiva di medio – lungo periodo che punta a restituire coerenza agli interventi e a migliorare in modo strutturale la vivibilità della città.

