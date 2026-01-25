Paganese corsara ad Acerra: decide Mancino, azzurrostellati sempre più primi

La Paganese espugna il campo dell’Acerrana e consolida il primato in classifica. Al “Comunale” di Acerra finisce 0-1 grazie alla rete di Mancino, arrivata al 2’ del secondo tempo e risultata decisiva ai fini del risultato finale.
Una vittoria pesante per gli azzurrostellati, che confermano solidità, cinismo e continuità, dimostrando ancora una volta di avere la mentalità della squadra costruita per vincere il campionato. Dopo un primo tempo equilibrato, la Paganese colpisce subito nella ripresa: Mancino trova lo spiraglio giusto e sblocca il match, regalando tre punti fondamentali.
Situazione opposta per l’Acerrana, che continua a vivere un momento difficile e scivola sempre più verso la zona calda della classifica. La sconfitta interna complica ulteriormente il cammino dei granata, sempre più invischiati nella lotta per evitare la retrocessione in Eccellenza.
La Paganese, invece, vola: primo posto sempre più saldo e un altro passo deciso verso l’obiettivo stagionale.