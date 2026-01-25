Pagani, FdI spinge per la Rottamazione-quinquies: “Un atto di giustizia sociale per famiglie e imprese”

Una richiesta netta e senza rinvii all’amministrazione comunale di Pagani: adottare subito la Rottamazione-quinquies per alleggerire il peso fiscale che grava su cittadini e attività economiche.

Una richiesta netta e senza rinvii all’amministrazione comunale di Pagani: adottare subito la Rottamazione-quinquies per alleggerire il peso fiscale che grava su cittadini e attività economiche. A sollevarla è Antonio Mariconda, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che parla di una misura necessaria e non più procrastinabile.

Secondo Mariconda, migliaia di famiglie e imprese paganesi si trovano oggi in difficoltà non tanto per il debito originario, quanto per l’effetto moltiplicatore di sanzioni e interessi di mora che hanno reso le cartelle esattoriali insostenibili.

“È un’opportunità storica che non possiamo permetterci di perdere – afferma –. Con la Rottamazione-quinquies consentiamo ai cittadini di pagare il dovuto, eliminando quella giungla di sanzioni e interessi che trasforma un debito gestibile in un incubo finanziario”.

Il coordinatore di FdI sottolinea come il provvedimento possa configurarsi come una vera e propria “pace fiscale” per la città, estendendosi a oltre vent’anni di tributi non versati, dal 2000 al 2023, e includendo anche chi era rimasto escluso o decaduto dalle precedenti rottamazioni. Tra i benefici evidenziati: una sensibile riduzione dell’importo complessivo dovuto, la sospensione di pignoramenti e procedure esecutive e la possibilità di accedere a piani di rientro più sostenibili.

“Aderire a questa misura non significa premiare gli evasori – conclude Mariconda – ma aiutare cittadini onesti che, a causa della crisi economica, sono rimasti indietro. È una scelta di buon senso: i paganesi tornano a respirare e il Comune incassa risorse, riducendo al contempo i costi dei contenziosi. Chiediamo al sindaco e al consiglio comunale di portare subito la proposta in aula: ulteriori ritardi sarebbero un danno per l’intera comunità”.