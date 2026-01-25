Pompei, maltrattava ed estorceva denaro al padre anziano: figlio arrestato

Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe sottoposto il genitore, per oltre tre anni, a continue pressioni e richieste di denaro, finalizzate all’acquisto di sostanze stupefacenti.

Un dramma familiare maturato tra le mura domestiche e culminato con l’intervento della Polizia di Stato. Nel tardo pomeriggio di venerdì gli agenti del Commissariato di Pompei hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni del padre anziano.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica, al termine di un’attività investigativa che ha delineato un quadro ritenuto dagli inquirenti «particolarmente allarmante».

Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe sottoposto il genitore, per oltre tre anni, a continue pressioni e richieste di denaro, finalizzate all’acquisto di sostanze stupefacenti. Le pretese sarebbero state quotidiane, talvolta reiterate più volte nell’arco della giornata e accompagnate, in caso di rifiuto, da minacce, atti di danneggiamento e comportamenti violenti.

La situazione sarebbe degenerata circa quattro mesi fa, quando la vittima, esasperata, sarebbe stata costretta ad abbandonare l’abitazione familiare e a vivere in strada, trovando rifugio nella propria automobile.

Particolarmente significativo l’episodio dell’11 gennaio scorso: secondo quanto emerso, l’indagato avrebbe preso a calci l’auto del padre, costringendolo poi a recarsi in un ufficio postale per prelevare 20 euro e consegnarglieli.

Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato di Pompei e coordinate dalla Procura oplontina, si sono avvalse anche delle immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadini e delle testimonianze di persone informate sui fatti. Elementi ritenuti sufficienti a configurare gravi indizi di colpevolezza e a giustificare l’applicazione della misura cautelare.

Al termine degli atti di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa circondariale “Giuseppe Salvia” di Napoli Poggioreale.