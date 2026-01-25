Sagra della Porchetta a Sant’Antonio Abate, Abagnale: “Una serata indimenticabile con Franco Ricciardi”

Una piazza gremita, entusiasmo alle stelle e una comunità unita nonostante le incertezze del meteo. Il concerto di Franco Ricciardi ha trasformato Sant’Antonio Abate in un grande abbraccio collettivo, regalando una delle serate più intense dell’intera Sagra della Porchetta.

A raccontare l’emozione è il sindaco Ilaria Abagnale, che ha voluto ringraziare cittadini e visitatori per la straordinaria partecipazione: il centro cittadino completamente pieno, la voglia di stare insieme e di vivere fino in fondo la festa hanno superato anche la minaccia della pioggia.

Musica, condivisione e sapori tipici hanno fatto da cornice a una serata che resterà impressa nella memoria dei festeggiamenti. Dall’area food al concerto, nulla è stato lasciato indietro, rendendo l’evento uno dei momenti più riusciti della manifestazione.

Un grazie sentito, da parte dell’amministrazione comunale, a tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale una notte che Sant’Antonio Abate difficilmente dimenticherà.