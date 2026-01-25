Scafatese implacabile: quinta vittoria di fila, Budoni ko 0-1

La Scafatese continua la sua marcia vincente e centra la quinta vittoria consecutiva imponendosi per 0-1 sul difficile campo del Budoni. Un successo di grande spessore quello conquistato dalla squadra di mister Ferraro, maturato al termine di una gara dura, combattuta e povera di occasioni.

Senza Guerra, fermato per squalifica, il tecnico canarino conferma il 4-3-3, lanciando Di Santo dal primo minuto e affidandosi al tridente formato da Molinaro e Convitto a supporto di Maggio. Sul sintetico del “Pasquale Pinna” la partita è intensa e fisica, con tanti contrasti e ritmi elevati.

A decidere l’incontro è Giuseppe Sicurella: il centrocampista firma il suo primo gol stagionale con un inserimento perfetto e una conclusione precisa sul palo lungo, da vero attaccante. Nel finale il Budoni prova a spingere, ma la retroguardia gialloblù tiene senza sbavature.

Il triplice fischio certifica il quinto clean sheet consecutivo e un’altra vittoria pesantissima per la Scafatese, che resta saldamente agganciata al vertice mantenendo inalterate le distanze in classifica. Un segnale forte al campionato.