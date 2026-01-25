Scafati, allarme sicurezza: Fratelli d’Italia chiede interventi immediati contro furti e vandalismi

Furti, rapine e atti vandalici in aumento alimentano paura e sfiducia, una situazione che secondo Fratelli d’Italia non può più essere sottovalutata e richiede risposte rapide e concrete.

Cresce la preoccupazione a Scafati per il clima di insicurezza che, nelle ultime settimane, sta segnando la quotidianità di cittadini e commercianti. Furti, rapine e atti vandalici in aumento alimentano paura e sfiducia, una situazione che secondo Fratelli d’Italia non può più essere sottovalutata e richiede risposte rapide e concrete.

A lanciare l’allarme è Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che parla apertamente di una città lasciata troppo spesso senza adeguato controllo, soprattutto nelle ore notturne. «La percezione diffusa – afferma – è che Scafati sia finita sotto la mira di vere e proprie bande criminali, mentre le istituzioni faticano a prevenire e contrastare efficacemente il fenomeno. Di notte la città resta praticamente in balìa di se stessa, pagando ancora una volta il prezzo della cronica carenza di presidio del territorio».

Per Santocchio non è più il momento di minimizzare. «Servono misure urgenti di sicurezza, a partire dal potenziamento delle forze dell’ordine. Le risorse attualmente disponibili sono chiaramente insufficienti e questo favorisce il proliferare di comportamenti criminali».

L’esponente di FdI richiama anche l’attenzione su nuove criticità, come le sacche di micro-delinquenza giovanile, e sulla necessità di rafforzare in modo concreto il sistema di videosorveglianza cittadino. Tra le proposte avanzate torna anche il tema del presidio notturno della Polizia Municipale: «È una questione mai risolta, nonostante la crescita demografica della città. È arrivato il momento di affrontarla seriamente».

«Quando il senso di insicurezza prende il sopravvento – conclude Santocchio – Scafati rischia lo svuotamento delle strade e la chiusura delle attività commerciali. La sicurezza deve tornare a essere una priorità assoluta: confidiamo in una maggiore attenzione e in una chiara assunzione di responsabilità da parte dell’amministrazione comunale».