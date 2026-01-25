Scafati, bene confiscato di via Aquino: segnalazione al Prefetto per il cambio di destinazione

L’immobile in questione, secondo il progetto originario e i finanziamenti ottenuti, era destinato a ospitare un centro di accoglienza per donne vittime di violenza.

I consiglieri comunali di Scafati Michele Grimaldi e Francesco Velardo hanno inviato una formale segnalazione al Prefetto di Salerno, all’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati, alla Regione Campania – settore beni confiscati e legalità – e, per conoscenza, a Libera Campania, per denunciare gravi criticità nella gestione di un immobile confiscato situato in via Aquino.

Il caso

L’immobile in questione, secondo il progetto originario e i finanziamenti ottenuti, era destinato a ospitare un centro di accoglienza per donne vittime di violenza. L’amministrazione comunale, invece, starebbe valutando l’ipotesi di realizzare un asilo nido, anche in possibile sostituzione della funzione sociale inizialmente prevista, senza aver informato né coinvolto preventivamente le autorità competenti.

«Abbiamo scritto alle istituzioni preposte perché qui non parliamo di interpretazioni politiche, ma di fatti – spiega Michele Grimaldi –. Esiste un progetto preciso che prevedeva un centro antiviolenza e oggi apprendiamo di un’ipotesi diversa, mai chiarita fino in fondo e mai comunicata ufficialmente agli organismi che devono vigilare sull’utilizzo di questi beni. Questo è un metodo che non possiamo accettare».

La vicenda si inserisce in un contesto cittadino già segnato da una forte carenza di servizi per l’infanzia. Scafati, con circa 50mila abitanti, è ancora priva di un asilo nido comunale. «Ribadiamo con forza – sottolineano Grimaldi e Velardo – che un asilo nido pubblico, soprattutto in una zona come San Vincenzo, rappresenta un bisogno reale e fondamentale. Tuttavia, la proposta attuale dell’amministrazione comunale non appare come un progetto concreto, ma rischia di restare solo un annuncio elettorale, privo di pianificazione e di reale beneficio per le famiglie».

Sulla stessa linea Francesco Velardo: «Siamo davanti all’ennesimo buco nell’acqua. Si parla di asilo nido senza un progetto chiaro, in un luogo privo di parcheggi e con un accesso complicato, mentre le famiglie aspettano da anni risposte serie. Così si rischia solo di creare aspettative destinate a essere deluse».

I due consiglieri esprimono inoltre preoccupazione per un possibile spreco di risorse pubbliche e per il rischio di perdere finanziamenti già ottenuti. «C’è il pericolo concreto – aggiunge Grimaldi – di vanificare una funzione sociale fondamentale come il supporto alle donne vittime di violenza. Tutto questo è frutto di confusione amministrativa e di una gestione priva di visione».

La segnalazione, concludono Grimaldi e Velardo, nasce dalla volontà di tutelare l’interesse pubblico e i diritti delle fasce più fragili della popolazione: «Scafati ha bisogno di servizi reali, di scelte trasparenti e di un’amministrazione all’altezza. Continueremo a vigilare e a raccontare quanto sta accadendo, senza sconti per nessuno».