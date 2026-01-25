Scafati. Processo Sarastra, la Procura ricorre in appello: Aliberti annuncia battaglia e rilancia sulla riforma della giustizia

Un percorso segnato da 18 mesi trascorsi tra carcere e arresti domiciliari fuori regione, sette anni lontano dalla politica, due ricorsi in Cassazione sulle misure cautelari, perquisizioni, intercettazioni e un processo durato sette anni.

La Procura ha deciso di impugnare la sentenza di assoluzione nel processo “Sarastra”, e il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, annuncia che la vicenda giudiziaria approderà ora in Appello. A renderlo noto è lo stesso primo cittadino, che affida a un lungo intervento pubblico il racconto di una storia giudiziaria durata oltre dieci anni.

Aliberti ripercorre le tappe di un percorso segnato da 18 mesi trascorsi tra carcere e arresti domiciliari fuori regione, sette anni lontano dalla politica, due ricorsi in Cassazione sulle misure cautelari, perquisizioni, intercettazioni e un processo durato sette anni. Un procedimento conclusosi in primo grado con un’assoluzione piena, motivata in una sentenza di 250 pagine con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Nonostante ciò, la Procura ha scelto di proporre appello. «È una sua facoltà – sottolinea Aliberti – prevista dalle regole del processo penale», aggiungendo che si tratta di giorni difficili, già vissuti più volte nel corso degli anni, ma affrontati «a testa alta, con dignità e con la consapevolezza di essere innocente».

Il sindaco rivendica la forza mostrata in un lungo periodo segnato da isolamento, manette, udienze e sacrifici personali e familiari: «Non so quanti avrebbero resistito. Io l’ho fatto per la mia famiglia, per mia moglie, per i miei figli e per chi mi è stato vicino anche nei momenti più duri».

Giovedì 29 è fissata una nuova udienza. «È come entrare ogni volta in sala operatoria», scrive Aliberti, che lancia anche un messaggio a chi sta combattendo per dimostrare la propria innocenza: «Ogni volta che provano ad abbattervi, abbiate la forza di rialzarvi».

Nel frattempo, assicura che continuerà a lavorare per la città «con serenità e con il sorriso, qualunque cosa accada», ringraziando i giudici che lo hanno valutato «con autonomia» e i suoi difensori, gli avvocati Sica e Pepe.

Infine, l’annuncio politico: Aliberti dichiara che al referendum sulla separazione delle carriere farà campagna per il “Sì”. «Non contro la magistratura – precisa – ma per una riforma della giustizia che garantisca un processo giusto ed equilibrato, libero dalle correnti». Una posizione che, conclude, nasce dall’esperienza diretta di chi ha vissuto sulla propria pelle il peso di una lunga vicenda giudiziaria.