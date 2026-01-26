Virus Nipah: cresce l’attenzione delle autorità sanitarie

Il virus Nipah torna a far parlare di sé in India. Cinque nuovi casi sono stati confermati nello Stato del Bengala Occidentale, alcuni dei quali riguardano medici e infermieri, con circa un centinaio di persone poste in quarantena a scopo precauzionale. Si tratta di un patogeno ad alto rischio epidemico, endemico nel Sud-est asiatico e inserito dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) tra i virus da monitorare con particolare attenzione.

Nonostante l’elevata pericolosità, gli esperti rassicurano: “non siamo di fronte a una situazione di allarme”. Tuttavia, sottolineano, è necessaria prudenza e un’attenta sorveglianza sanitaria, soprattutto in contesti ospedalieri e comunitari.

Cos’è il virus Nipah e come si trasmette

Il virus Nipah è una zoonosi, ovvero un’infezione che si trasmette dagli animali all’uomo. I principali serbatoi naturali sono i pipistrelli della frutta, mentre i maiali hanno svolto un ruolo chiave nella trasmissione durante i primi focolai. Sono stati riscontrati casi di infezione anche in altri animali domestici e da allevamento, come cani, gatti e cavalli.

La trasmissione può avvenire:

tramite contatto diretto con animali infetti o con i loro fluidi;

attraverso alimenti contaminati, in particolare frutta o succhi non trattati;

più raramente, da persona a persona, soprattutto in ambito familiare o sanitario, per contatto con fluidi corporei.

I sintomi: dall’infezione lieve all’encefalite fatale

Secondo l’Oms, l’infezione da virus Nipah può presentarsi in forme molto diverse. In alcuni casi è asintomatica, in altri evolve in infezioni respiratorie acute, convulsioni ed encefalite potenzialmente letale.

I sintomi iniziali più comuni includono:

febbre;

mal di testa;

dolori muscolari;

vomito;

mal di gola.

Nei casi più gravi possono comparire:

vertigini e sonnolenza;

alterazioni dello stato di coscienza;

segni neurologici che indicano encefalite acuta.

In alcuni pazienti l’infezione si associa a polmonite atipica e a gravi difficoltà respiratorie, fino alla sindrome da distress respiratorio acuto. Nei quadri più severi, il coma può sopraggiungere entro 24–48 ore. Il tasso di mortalità resta molto elevato e varia dal 40% al 75%, a seconda del focolaio e della capacità di risposta del sistema sanitario.

Incubazione, recidive e conseguenze a lungo termine

Il periodo di incubazione medio varia da 4 a 14 giorni, ma sono stati documentati casi fino a 45 giorni. Sebbene molti pazienti guariscano completamente, chi sviluppa encefalite acuta può presentare esiti neurologici persistenti. Sono stati inoltre segnalati rari casi di recidiva dell’infezione anche a distanza di tempo.

Terapie e prevenzione: nessun vaccino disponibile

Ad oggi non esistono vaccini né terapie specifiche contro il virus Nipah. Il trattamento è esclusivamente di supporto e sintomatico, con particolare attenzione alla gestione delle complicanze neurologiche e respiratorie.

Gli esperti: “Niente allarmismi, ma attenzione alle mutazioni”

Commentando i nuovi casi, Rezza sottolinea che “non si tratta di una situazione inedita” e che “al momento non si registrano casi in Occidente”. Invita quindi a evitare allarmismi, pur riconoscendo il rischio legato a eventuali mutazioni del virus e la necessità di mantenere alta la guardia.

Le autorità indiane hanno già attivato quarantene, tracciamento dei contatti e misure di sorveglianza rafforzate. Il paziente indice sarebbe un uomo deceduto prima dell’arrivo dei risultati di laboratorio; i contagi successivi riguardano esclusivamente operatori sanitari. Circa 200 persone sono state identificate come contatti stretti, e un centinaio è attualmente in isolamento per 21 giorni, con test di controllo al termine del periodo.

Anche il professor Matteo Bassetti, infettivologo e docente presso l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, ha confermato sui social che l’India “si sta muovendo rapidamente per contenere il focolaio”, pur evidenziando il timore di una possibile rapida diffusione.