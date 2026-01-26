A2 del Mediterraneo, arrestato dalla Polizia Stradale: doveva scontare una pena per spaccio

Durante un controllo di routine lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina hanno arrestato un uomo sul quale pendeva un ordine di carcerazione per reati legati agli stupefacenti.

Il fermo è avvenuto nel corso di un normale posto di controllo. L’uomo, di origine siciliana, è stato sottoposto agli accertamenti di rito e, dalle verifiche in banca dati, è emerso che era destinatario di un mandato di cattura per precedenti condanne relative allo spaccio di droga.

Una volta accertata la sua posizione, gli agenti hanno proceduto all’arresto e all’espletamento delle formalità previste, per poi metterlo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

L’operazione rientra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura di Salerno, con particolare attenzione all’asse dell’A2 e agli svincoli del Vallo di Diano, finalizzati al contrasto dei reati e al monitoraggio dei soggetti ricercati.