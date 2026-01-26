Angri: Fondo Badia una riqualificazione tra promesse e stallo progettuale

Riqualificazione urbana approvata, finanziata e mai partita: il grande progetto resta sulla carta. Diciassette milioni di euro, un partenariato pubblico-privato e un’area strategica: a distanza di anni, l’intervento resta fermo.

Un’illusione d’estate

L’estate del 2023 sembrava restituire fiducia ai cittadini di Angri, quando il Consiglio comunale approvò il progetto definitivo di riqualificazione urbana di Fondo Badia, in località Ardinghi. Un passaggio politico e amministrativo che lasciava intendere l’esistenza di una visione ancora viva da parte della maggioranza guidata dal sindaco uscente Cosimo Ferraioli.

Il progetto e i numeri

L’elaborato tecnico, prevedeva la realizzazione di sessantanove alloggi con attività terziarie annesse su un’area di circa sedicimila metri quadrati, oltre a più di ottomila metri quadrati destinati ad attrezzature pubbliche. L’investimento complessivo ammontava a diciassette milioni di euro: oltre sette milioni finanziati dalla Regione Campania con fondi ministeriali, la restante parte a carico dei privati. Il progetto, risalente a diversi anni fa, fu approvato in deroga al piano regolatore trattandosi di zona agricola.

Dalla decisione allo stallo

La scelta di riqualificare l’area che per anni aveva ospitato i prefabbricati post-sisma risale al 2009, durante il commissariamento prefettizio di Bruno Pezzuto. Nonostante l’inserimento dell’intervento nel piano triennale delle opere pubbliche e il riconoscimento regionale del finanziamento, l’area di Fondo Badia continua a versare in condizioni di degrado e abbandono. Della rinascita annunciata, a distanza di quasi due decenni, non vi è ancora ne una traccia concreta ne certezze.

Dimensionamento scolastico ad Angri, da quattro a tre autonomie