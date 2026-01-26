Ercolano, allevamento abusivo scoperto in una serra: 43 cani maltrattati e due carcasse tra i rifiuti

La struttura era stata allestita all’interno di una serra dismessa, in un terreno agricolo, dove gli animali erano costretti a vivere in condizioni drammatiche.

Un allevamento completamente abusivo di cani di piccola taglia è stato scoperto a Ercolano, in provincia di Napoli, dai finanzieri della Compagnia di Portici. La struttura era stata allestita all’interno di una serra dismessa, in un terreno agricolo, dove gli animali erano costretti a vivere in condizioni drammatiche.

All’interno di gabbie anguste, circondate da rifiuti speciali, scarti alimentari ed escrementi, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto 43 cani di varie razze – tra cui barboncini, maltesi e spitz – alcuni dei quali privi del microchip obbligatorio. Le pessime condizioni igienico-sanitarie sono state confermate anche dal personale veterinario dell’ASL Napoli 3 Sud, intervenuto sul posto per i controlli.

Durante l’ispezione sono state inoltre trovate due carcasse di animali, abbandonate all’interno di un sacco tra l’immondizia. Secondo le stime investigative, il commercio clandestino avrebbe garantito un giro d’affari superiore ai 50mila euro, considerando l’elevata richiesta sul mercato nazionale di cani di piccola taglia di razza pregiata.

Il gestore dell’allevamento, un 25enne totalmente privo di autorizzazioni, è stato denunciato per abbandono e maltrattamento di animali. I cani sono stati posti sotto custodia giudiziale: l’uomo avrà 30 giorni di tempo per ottemperare alle prescrizioni dell’ASL e tentare di regolarizzare la propria posizione.