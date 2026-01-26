Furto e tentato furto nel Salernitano, inseguimento con machete: ferito uno straniero

Sul posto sono intervenuti un’automedica proveniente da Salerno e un’ambulanza della Vopi, che hanno trasportato l’uomo in ospedale.

È stata ricostruita dai carabinieri della Compagnia di Salerno la vicenda avvenuta nelle ultime ore e culminata con il ferimento di un uomo di origine straniera. Secondo quanto emerso, lo straniero avrebbe prima messo a segno un furto di generi alimentari all’interno di una cantina e successivamente avrebbe tentato un secondo colpo in un’abitazione della zona.

Il tentativo di intrusione, però, è stato scoperto dal proprietario di casa, un italiano residente in zona, che avrebbe inseguito il presunto ladro armato di un machete. Nel frattempo è stato lanciato l’allarme, consentendo il rapido intervento dei carabinieri.

Durante l’inseguimento, il presunto ladro è stato raggiunto e ferito di striscio con l’arma. Sul posto sono intervenuti un’automedica proveniente da Salerno e un’ambulanza della Vopi, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita.

Lo straniero è stato denunciato per furto e tentato furto. Resta invece al vaglio degli investigatori la posizione dell’italiano che lo ha inseguito, con gli accertamenti ancora in corso per chiarire eventuali responsabilità.