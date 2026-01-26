Guerriglia tra ultras Paganese e Casertana: definitive le prime condanne, quasi 12 anni di carcere

Diventano definitive le prime condanne per la violenta guerriglia urbana scoppiata nel gennaio 2023 tra ultras della Paganese e della Casertana. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai difensori di tre imputati, rendendo irrevocabili le pene, per un totale di quasi dodici anni di reclusione, già concordate nei precedenti gradi di giudizio.

I fatti risalgono al 22 gennaio 2023, quando, nel pomeriggio, si verificarono gravi scontri tra le due tifoserie nelle zone di via Ugo Foscolo a Sant’Egidio del Monte Albino e via Sorvello a Pagani. Gli episodi degenerarono in una vera e propria guerriglia: un autobus che trasportava i tifosi ospiti venne incendiato a seguito del lancio di un fumogeno, decine di automobili furono danneggiate, così come un’abitazione privata e un esercizio commerciale. Nel corso degli scontri rimase ferito anche un carabiniere.

Le accuse contestate, a vario titolo, a oltre una ventina di imputati comprendevano devastazione, lancio e possesso di oggetti pericolosi, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine evitò conseguenze ancora più gravi, come riporta “Lecronache”.

Le successive indagini, basate su testimonianze e immagini dei sistemi di videosorveglianza, portarono all’identificazione di 21 giovani ultras. Undici di loro avevano già patteggiato la pena, mentre altri otto avevano concluso il secondo grado di giudizio con condanne concordate. Per tre di questi ultimi, con la decisione della Cassazione, la sentenza è ora definitiva.

Un passaggio giudiziario che segna un punto fermo su una delle pagine più violente della recente cronaca sportiva dell’Agro nocerino-sarnese.