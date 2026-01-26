Intervento record al Ruggi di Salerno: paziente torna a camminare dopo anni di immobilità

Un’operazione ortopedica di straordinaria complessità, realizzata presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, ha permesso a un paziente di riacquistare la mobilità e migliorare in modo significativo la propria qualità di vita. L’intervento è stato eseguito dall’Unità di Ortotraumatologia guidata dal dottor Mauro Nese su un uomo affetto da una severa coxartrosi bilaterale, aggravata nel tempo da un peso corporeo superiore ai 150 chilogrammi.

La presenza di obesità grave e di numerose patologie concomitanti aveva reso l’operazione estremamente rischiosa, tanto da scoraggiare in passato qualsiasi tentativo chirurgico in altre strutture sanitarie. L’assenza di trattamento, però, aveva portato a un progressivo peggioramento del quadro clinico, fino allo sviluppo di un’anchilosi bilaterale delle anche: una condizione in cui il femore risulta completamente fuso all’interno dell’acetabolo, causando dolore costante e totale perdita della funzionalità articolare.

Di fronte a una situazione così critica, l’équipe del Ruggi ha avviato un’attenta pianificazione multidisciplinare, coordinando competenze e risorse in ogni fase del percorso. L’intervento, durato circa cinque ore, si è concluso con esito positivo grazie al lavoro congiunto degli specialisti coinvolti, tra cui l’anestesista dottoressa Milito, il dottor De Cicco e il fisioterapista Alfredo Rizzo.

«Abbiamo analizzato ogni possibile rischio e valutato tutte le opzioni terapeutiche disponibili – ha spiegato il dottor Nese – affrontando una procedura particolarmente impegnativa dal punto di vista clinico e umano. Il risultato ottenuto dimostra come nella nostra azienda ospedaliera siano presenti professionalità in grado di gestire anche i casi chirurgici più complessi».

Nei giorni immediatamente successivi all’operazione, il paziente ha iniziato il percorso riabilitativo, registrando un progressivo recupero dei movimenti e la scomparsa del dolore cronico che per anni aveva limitato in modo drastico la sua vita quotidiana. Un risultato che conferma il ruolo del Ruggi di Salerno come centro di riferimento nell’ortopedia ad alta specializzazione.