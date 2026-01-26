Lia Levi incontra gli studenti di Angri per la Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria, domani 27 gennaio, la scrittrice Lia Levi incontrerà le alunne e gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado “Galvani Opromolla” di Angri, presso il Teatro della Chiesa di Costantinopoli.

L’autrice, sopravvissuta alla Shoah, presenterà il suo libro “Una bambina e basta”, un’opera intensa e toccante che racconta, attraverso lo sguardo dell’infanzia, le ferite della persecuzione e il valore della memoria come strumento di consapevolezza e responsabilità civile.

All’incontro prenderanno parte autorevoli rappresentanti delle istituzioni: l’onorevole Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania; il colonnello Gianfranco Albanese, Comandante della Stazione dei Carabinieri dell’Agro Nocerino; Maria D’Aniello, assessore alle Politiche Sociali; e Maria Pia Cellerino, maestro e presidente dell’associazione Euterpe.

La mattinata sarà arricchita da momenti musicali: al pianoforte si esibirà il maestro Lello Cannavale, affiancato dalle studentesse e dagli studenti dell’indirizzo musicale dell’istituto, sotto la guida della Dirigente scolastica Anna Scimone, a testimonianza del forte legame tra educazione, cultura e memoria.

Un appuntamento di alto valore formativo e civile, pensato per avvicinare le nuove generazioni alla storia, attraverso la forza della parola, della musica e dell’incontro diretto con chi ha vissuto una delle pagine più drammatiche del Novecento.